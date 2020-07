L'analisi del CorSera: i tre punti danno continuità al progetto Gattuso, non è semplice appassionarsi per la lotta al quinto posto

Napoli - Con l’Atalanta che continua a vincere stile rullo compressore non è semplice appassionarsi per la lotta al quinto posto, secondo il Corriere della Sera:

"Però la vittoria del Napoli, con aggancio in classifica a quota 48, dà continuità al progetto Gattuso e acuisce la crisi della Roma anche nella serata in cui Fonseca, cambiando modulo e 10 giocatori su 11, trova una risposta della squadra. Arriva la terza sconfitta consecutiva ma la notizia migliore è il ritorno in campo di Zaniolo dopo l’infortunio al crociato del 12 gennaio contro la Juve"