Kvaratskhelia svela il numero di maglia che prenderà al Napoli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito all'arrivo in azzurro di Khvicha Kvaratskhelia.

"Il Napoli, questa è una certezza, può vantare un bel patrimonio di giovani e il georgiano incarna la voglia del club di valorizzare nuove energie. Kvaratskhelia ha raccontato in un’intervista al giornalista russo Nobel Arustamyan i momenti salienti della trattativa con il Napoli: «Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui. Dopo quelle parole ho deciso di firmare per il Napoli. Mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto per il grande salto. Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora deciso. So di non poter prendere la 10 perché è solo di Maradona». E ancora: «Vorrei giocare con Koulibaly, è un gran calciatore. Quando è scoppiata la guerra c’era paura da parte di tutti, mia e della mia famiglia. Ho parlato con i compagni e mi hanno detto di scegliere il meglio per me, la vita era la cosa più importante, non potevo restare in Russia ma ho onorato la maglia del Rubin fino alla fine perché loro hanno fatto tanto per me»".