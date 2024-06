Kvaratskhelia si gioca l'Europeo, Tuttosport: Kvara ci sei? Cerca di sviare le voci di mercato, al debutto un compagno gli ha rubato la scena

Ultime notizie SSC Napoli - L’Europeo chiama e la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, non ha molte possibilità di errore contro la Repubblica Ceca. Ne parla Tuttosport.

Repubblica Ceca avversaria di Khvicha Kvaratskhelia e compagni questo pomeriggio:

"Driiiiin: Kvara, ci sei? Alla Georgia non resta che vincere se vuole provare poi ad avere qualche chance di passare il turno. Nella capitale georgiana Tbilisi era stato aperto l’impianto, con 4 megaschermi in mezzo al campo per godersi al meglio lo spettacolo.

La statuetta come miglior attore protagonista alla fine non l’ha vinta il fantasista del Napoli. Che sarà anche l’uomo più ambito dal mercato, mentre cerca di sviare tutte le voci e ripete che è concentrato solo sulla competizione. Intanto la ribalta nel primo match gliel’ha soffiata Mikautadze"