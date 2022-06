Kvaratskhelia, l'agente rivela: "E' costato 10mln, ma la Dinamo dividerà l'incasso con altri due club"

Calciomercato Napoli - Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una intervista rilasciata in Georgia. Il procuratore del nuovo acquisto del napoli ha dato un dettaglio sulle cifre dell'operazione come si legge in un virgolettato riportato dal Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia

Kvaratskhelia al Napoli: le cifre

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: