Kvaratskhelia: “Io e il Napoli senza limiti! Sogno scudetto, obiettivo ottavi Champions. Ecco cosa mi disse Spalletti prima della firma. Il mio vero soprannome è...”

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il calciatore del napoli ha parlato della sua stagione in maglia azzurra, dell' ambientamento in una realtà diversa e degli obiettivi personali e di squadra. Di seguito le dichiarazioni più importanti evidenziate da CalcioNapoli24

Che voto dà al Napoli?

"Facile, 10. E' una squadra piena di giocatori molto forti, molto bravi: se continuiamo così, possiamo arrivare più in alto di quanto pensino tutti"

Dopo le magiche notti di Champions con Liverpool e Ajax, a cui ne avete rifilati sei, qualcuno ha cominciato a scherzare sul Triplete. Magari anche a sognarlo...

"Per me ogni titolo lo, ogni vittoria è un sogno: ad Amsterdam come al Maradona è stato magnifico, ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Sempre. Di più"

Cosa le disse Spalletti prima di venire al Napoli?

"Tante cose. Ci incontrammo a Milano, a casa sua"

Si parla di Kvaramania...

"E' bello sapere che tutti o comunque tanti la pensino così, ma proprio per questo motivo quando gioco do tutto me stesso. Il cento per cento. Più del massimo"

E pensare che la chiamano già Kvaradona e Kvaravaggio: qual è il soprannome che le piace di più?

"Non lo so, davvero, non ci penso e neanche voglio pensarci. Non è possibile. Maradona è troppo grande, troppo tutto. Mi va bene benissimo il mio Kvara"

Tutti gli osservatori dei grandi club la seguono e il suo valore è in ascesa costante: eppure lei conserva un'umiltà incredibile. Complimenti

"Me l'hanno trasmessa i miei genitori, sono cresciuto così: non mi piace chi esagera e chi parla troppo. Io so soltanto che devo fare del mio meglio poi la gente giudicherà se sarò stato bravo oppure no"

Spalletti ogni tanto l'ha rimproverata per qualche dribbling in più e invece martedì, dopo l'Ajax, le ha fatto i complimenti per come ha aiutato la squadra e per l'atteggiamento

"E' veramente un grande allenatore. Molto, molto bravo: mi guarda da fuori e mi dice cosa sto facendo nella maniera giusta e cosa sto sbagliando. Mi fa migliorare. E' un maestro"

E il Napoli cosa è?

"Una famiglia, un gruppo molto unito che lavora con impegno e guarda nella stessa direzione. E poi è una squadra molto forte"

Quantomeno da Scudetto siete primi in campionato e nel gruppo Champions. A un passo dalla qualificazione agli ottavi

"Lo scudetto è un sogno, certo. Gli ottavi a questo punto un obiettivo"

Chi ha più limiti: il Napoli o Kvaratskhelia?

"Nessuno ha limiti. Possiamo crescere insieme, mano nella mano. No limits"

Facciamo un gioco: se potesse, sceglierebbe la Champions o lo scudetto?

"Perchè devo scegliere? Scelgo tutti e due"

Lo sa che se vincesse lo scudetto diventerebbe l'idolo di Napoli e della Georgia?

"Beh, chissà, magari. Mi fa sorridere. Vivo nei pressi del centro sportivo e tra mille impegni non ho ancora avuto modo di visitare Napoli, ma per quello che ho visto mi piace moltissimo: è accogliente, ti riempie di affetto e i tifosi e l'agente in genere sono straordinari. E' proprio come me l'avevano raccontata"