Kvaratskhelia mette nel mirino l'Inter: il georgiano ha un obiettivo a San Siro

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia sta scaldando i motori in vista di Inter-Napoli. Superato il nosioso problema di lombalgia, l'attaccante georgiano si è raccontato a Dazn in una lunga intervista e non vede l'ora di tornare a guidare la squadra di Spalletti sul campo.

Kvaratskhelia, obiettivo per Inter-Napoli

Di Kvaratskhelia ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica:

Il Napoli ritrova il campione che ha saltato le ultime tre gare di campionato a causa della lombalgia. Il dolore alla schiena è un lontano ricordo, anche se la forma migliore è da rifinire. L’obiettivo è lasciare il segno a San Siro contro l’Inter. Alla Scala del calcio si è già messo in evidenza nella sfida con il Milan procurandosi il rigore poi trasformato da Politano. Proverà a ripetersi. Le amichevoli di questo strano precampionato di dicembre hanno dimostrato che non è ancora al top, ma gli manca poco per tornare a fare la differenza.