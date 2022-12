Kvaratskhelia: "Napoli per me è amore, Spalletti è speciale! Scudetto? Manca ancora tanto, Kvaradona è il soprannome che preferisco"

Ultime notizie SSC Napoli - Dazn Heroes lo consacra protagonista dell'ultima puntata dell'anno, e allora ecco alcune anticipazioni pubblicate dai quotidiani della lunga intervista di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di DAZN:

«Da quando sono a Napoli di soprannomi me ne hanno dati tanti però ovvio che il mio preferito è Kvaradona: se c'è anche una sola piccola parte del nome Maradona misto al tuo, impossibile non vivere un'emozione diversa. La città è fantastica con la sua bellezza e poi anche i napoletani sono delle persone eccezionali. Per me questa città è amore».