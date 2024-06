Kvaratskhelia batte Ronaldo, Gazzetta: è l’eroe nazionale della Georgia, per lui il successo è doppio

Calciomercato SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia contro Cristiano Ronaldo è stata la sfida nella sfida di Georgia-Portogallo 2-0. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Kvaratskhelia è ancora più l’eroe nazionale della Georgia del calcio:

"La stella del Napoli ha segnato dopo appena 93 secondi, l’immortale 39enne che i tifosi del Portogallo (e non solo) idolatrano è uscito al 66’, nervoso per non essere ancora riuscito a sbloccarsi.

Per Kvara il successo è doppio: ha portato la Georgia agli ottavi, prima volta nella storia, e ha vinto la sfida tra numeri 7 col giocatore che ha raccontato di apprezzare di più tra i contemporanei"