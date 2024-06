Kvaratskhelia al Psg? CdS rivela: ecco la decisione definitiva di Khvicha

Il Napoli ha blindato Khvicha Kvaratskhelia, niente trasferimento al Psg. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che sottolinea come l'ala georgiana sarà uno dei punti fermi della squadra di Antonio Conte che non ha mai pensato di privarsi del ragazzo. Kvara ha già detto sì a De Laurentiis per quanto riguarda il contratto. Ora tocca a Manna e Jugeli, agente del numero 77, trovare la giusta quadratura su cifre e quanto altro.

