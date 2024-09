Kvara sembrava sul punto di lasciare Napoli per andare al PSG, ecco chi gli ha fatto cambiare idea

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia:

"La presenza di Conte è stata decisiva per la conferma di Kvara che in estate sembrava sul punto di lasciare l’azzurro perché attirato dalle sirene francesi del Psg. Il Napoli le ha spente con fermezza e ha riallacciato i rapporti a fine giugno per il rinnovo contrattuale volando in Germania, durante gli Europei. Il presidente De Laurentiis, accompagnato dal diesse Manna, ha incontrato Mamuka Jugeli, procuratore del giocatore, presentando un’offerta importante che prevede un adeguamento d’ingaggio da top player, secondo gli standard del club azzurro. Sul piatto un ingaggio da 5,5 milioni di euro che possono diventare 6 con i bonus. Se ne parlerà a breve quando ci sarà l’incontro decisivo".