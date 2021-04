Krol: "Superlega? Il criterio sono i fatturati! Non è giusto che il Napoli possa incontrare Real Madrid o Liverpool solo in amichevole"

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Krol sulla Superlega

«Qui si spezzano i sogni, qui si toglie la possibilità di ribaltare il destino. E non è giusto che il Napoli e i suoi tifosi, per esempio, non possano più incontrare il Real Madrid o il Liverpool se non in una amichevole ad agosto. Che senso ha?»

Il dado è tratto?

«Spero di no. Mi piace la presa di posizione di Bayern e Paris St. Germain, perché significa che in questo mondo c'è ancora chi non pensa solo agli interessi economici ma anche al fatto che questo sport è passione pura. E che porta le persone allo stadio per regalare divertimento. E quelle persone non sono soltanto dei bancomat a cui chiedere danaro per la pay tv o per l'abbonamento o la maglia. Magari si divertono a vedere non solo Manchester City-Inter ogni anno ma anche Manchester City-Ajax oppure le partite dei campionati nazionali»

Questa SuperLeague proprio non le piace?

«No. Quali sono i criteri che hanno scelto? I fatturati. E allora il campo, i gol, il gioco non servono a nulla? Possono fare le classifiche in base ai ricavi di bilancio allora»