Krol duro con il Napoli: "Scudetto? Non ho visto una squadra correre unita verso l'obiettivo"

Rudy Krol ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Non è arrivata una sconfitta, ma quel pari…

«Mi dispiace molto per la gente che meriterebbe tanta gioia e felicità per quello che trasmette alla squadra. Però la prestazione non mi è piaciuta ed è un peccato. Spero ancora che il Napoli possa rincorrere lo scudetto. Ma da uomo di calcio ho visto cose in campo che non mi sono piaciute».

Spieghi meglio.

«Quando hai un obiettivo così importante e lo senti vicino le forze dovrebbero moltiplicarsi. È come il ciclista che arriva stanchissimo ma appena vede il traguardo dimentica la fatica e riesce comunque a vincere...».

Invece?

«Non ho visto una squadra correre unita verso l’obiettivo. Ci sono momenti in cui si può andare in difficoltà in campo, ma bisogna aiutarsi. E poi non ho visto personalità. Se un compagno sbaglia è giusto dirglielo per sistemare le cose».