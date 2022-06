Koulibaly via da Napoli? Ecco cosa ha detto Spalletti a Giuntoli e De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Spalletti ha chiesto la riconferma di Kalidou Koulibaly. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il tecnico abbia chiesto in maniera esplicita la non cessione del calciatore a Giuntoli e De Laurentiis.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport: