Tuttosport - Koulibaly sconsolato e isolato: ha pensato di abbandonare il ritiro del Senegal

Ultimissime notizie su Koulibaly che era in ritiro con il Senegal e in quarantena in attesa del tampone della negativizzazione. Il difensore ha pensato di lasciare il ritiro.

Koulibaly ha pensato di abbandonare il ritiro del Senegal

Le ultime da Tuttosport sul caso Koulibaly e la quarantena:

Kalidou Koulibaly al centro della difesa. Fine dell’attesa per il giocatore del Napoli, che a un certo punto si era sentito talmente sconsolato per dover passare tanto tempo isolato rispetto al resto della squadra, da meditare l’abbandono del ritiro. Sembra invece che possa toccare anche a lui e non in un match qualunque: in quello che deciderà il futuro del Senegal. L’uomo giusto al momento giusto, forse, soprattutto per togliere dalle spalle di Mané tutto il peso di un paese che era convinto di giocare la Coppa d’Africa da dominatore assoluto e che ora si sente orfano di ogni certezza.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli