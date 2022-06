Koulibaly-Napoli, Il Mattino: nessun incontro con Ramadani, non sono arrivate offerte ufficiali! La strategia di ADL

Calciomercato Napoli. La posizione di Koulibaly resta in bilico. Il centrale del Napoli è in scadenza nel 2023 e ad oggi non c'è nessun accordo con De Laurentiis per il rinnovo di contratto. Il senegalese è seguito soprattutto dal Barcellona (ma anche da Chelsea, Psg e Juventus) ed ha messo proprio i blaugrana in cima alle sue preferenze.

Koulibaly Napoli rinnovo

Calciomercato Napoli, ultime rinnovo Koulibaly

Della questione rinnovo Koulibaly ne ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino, che analizza le posizioni del calciatore e di De Laurentiis in questa vicenda: