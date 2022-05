Koulibaly-Juventus, Tuttosport: previsto nuovo incontro con ADL, bianconeri pronti a prenderlo a zero

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly al Napoli è sempre più in bilico. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 con il club di De Laurentiis e ad oggi gli scenari per un rinnovo di contratto sono molto lontani.

Calciomercato Napoli, ultime rinnovo Koulibaly

Intanto di Koulibaly ha parlato l'edizione odierna di Tuttosport, che ha sottolineato come gli spiragli per un rinnovo siano lontani ma che a breve è previsto un nuovo incontro tra De Laurentiis e l'entourage del difensore per discuterne. Per il momento il presidente azzurro ha fissato a 35 milioni la cifra minima per cederlo ed anche la Juventus resta alla finestra, così come Chelsea, PSG, Newcastle e Barcellona.