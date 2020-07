Koulibaly, offerta City troppo bassa. Il Mattino: Ramadani a Napoli, ma 60mln non bastano

Ultime calcio Napoli - Nella serata di venerdì, Fali Ramadani è arrivato a Napoli. Una visita programmata da tempo per incontrare Aurelio De Laurentiis. E se con Nikola Maksimovic è tutto sistemato (prolungamento con scadenza che passa dal 2021 al 2025 ed un ingaggio che arriva a 2 milioni netti a stagione più bonus), c'è da trattare la questione Koulibaly.

Koulibaly

Come riporta Il Mattino:

“Ramadani è reduce da una lunga chiacchierata con il Manchester City. La prima offerta del club inglese, però, non è sufficiente, almeno in quella che è l'idea del patron azzurro che non vorrebbe scendere sotto gli 80-90 milioni: non bastano 60 milioni, 70 con qualche bonus. Il rapporto, però, tra Ramadani e De Laurentiis è di quelli solidi, concreti: l'agente ha spiegato che Koulibaly non farà nessuna barricata per andar via da Napoli, anzi il feeling con Gattuso è un motivo in più per restare. Ovvio che un'offerta importante per un classe 91 è nell'interesse stesso del club azzurro”.