Koulibaly-Napoli, c'è una terza ipotesi "alla Insigne": il parere di Spalletti

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly al Napoli tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ed a breve ci sarà l'incontro tra De Laurentiis ed il suo agente per capire se ci sono margini per il rinnovo oppure sarà cessione.

L'edizione odierna di Repubblica ha però ribadito che, oltre a cessione o rinnovo, c'è anche un'altra strada per Koulibaly ed il Napoli:

Non è da escludere, però, la terza strada: il Napoli non intende fare sconti per il suo campione e quindi lo trattiene ancora per un’altra stagione per poi perderlo a parametro zero. Un copione alla Insigne: col capitano ha funzionato. L’impegno e la professionalità dell’attaccante di Frattamaggiore non sono mai stati in discussione e Koulibaly non sarà da meno considerando la sua importanza nello spogliatoio. Spalletti accetterebbe la soluzione, a patto di non perdere un punto di riferimento