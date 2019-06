Koulibaly-Napoli, la strategia per tenerlo: sei azzurri in uscita per non stressare il bilancio del club

Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli, è uno dei pezzi pregiati della rosa azzurra ed è giusto che possa piacere alle grandi squadre europee. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, all’orizzonte c’è sempre il Manchester City pronto ad un’offerta intorno ai cento milioni.

"De Laurentiis, spinto anche da Ancelotti, non ha intenzioni di cederlo, ma è logico che bisognerà valutare gli scenari che si creeranno da qui a un mese, quando si entrerà nell’ultima e decisiva fase di mercato. Se per quella data il Napoli sarà riuscito a vendere i vari Inglese, Ounas, Verdi, Hysaj e Mario Rui, oltre al citato Diawara, allora sarà più semplice operare in entrata senza stressare i bilanci e tenendo i big"