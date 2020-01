Gazzetta - Koulibaly migliora ma Gattuso non vuole rischiarlo: il senegalese verso il forfait contro l'Inter

Ultime Napoli calcio. Arrivano notizie solo parzialmente positive dell'infermeria del Napoli in vista del primo appuntamento del 2020 (lunedì 6 gennaio contro l'Inter al San Paolo). Come confermato da La Gazzetta dello Sport, prosegue a piccoli passi il recupero di Kalidou Koulibaly: il centrale senegalese, fermo dalla gara contro il Parma, ieri si è rivisto in campo a Castel Volturno per svolgere lavoro personalizzato. Gattuso osserva con attenzione i progressi del suo difensore e vuole recuperarlo al meglio delle condizioni fisiche. Anche per questo motivo difficilmente Koulibaly sarà della partita lunedì.

Kalidou Koulibaly

Infortunio Koulibaly, pronte le alternative

Se il difensore, così come sembra, non dovesse recuperare sono pronte già le alternative tattiche: si va verso la conferma della coppia Luperto-Manolas, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. Da valutare anche le condizioni di Maksimovic, mentre se Luperto non dovessere essere al meglio è pronto Hysaj con Di Lorenzo dirottato al centro.