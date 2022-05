Calciomercato Napoli, anche il Chelsea su Koulibaly: difensore ad un bivio

Notizie Napoli calcio. Come ogni anno arrivano diversi rumors sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli è in scadenza nel 2023 ed interessa a diversi top club europei.

Koulibaly è molto legato a Napoli ed è il prossimo capitano designato dopo l'addio di Insigne. Il contratto in scadenza, però, tiene aperte diverse soluzioni come sottolinea Il Mattino:

Il difensore senegalese è seguito da tempo dal Barcellona ma bisognerà verificare se poi arriverà l'offerta giusta al Napoli da parte del club catalano. Koulibaly è seguito anche dal Chelsea: è in scadenza 2023 e quest'estate per lui sarà decisiva per il rinnovo o per un'eventuale partenza.