Repubblica - Juventus non molla Koulibaly, ma dipende da De Ligt: la posizione del sengalese

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly con il Napoli resta in bilico. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ed il club di De Laurentiis, qualora non si trovasse accordo per il rinnovo, sarebbe pronto a venderlo per 40 milioni per non perderlo a zero la prossima stagione.

Koulibaly

Koulibaly-Juventus, le ultime

Di Koulibaly e dell'interessamento della Juventus ne ha parlato anche l'edizione odierna di Repubblica: