La difesa del Napoli ha messo a rischio la vittoria con il Crotone, come racconta Repubblica.

“La soluzione per Gattuso, in vista della Juventus, si chiama Koulibaly. Il "ministro" della difesa del Napoli ha smaltito il turno di squalifica. Con lui in campo il quartetto arretrato diventa compatto. Sarà fondamentale nel finale di campionato. A Koulibaly toccherà colmare le crepe emerse contro il Crotone”