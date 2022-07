Koulibaly-Chelsea è fatta, retroscena CorSport: incontro De Laurentiis-Ramadani a Roma per chiudere

Calciomercato Napoli. Ormai ci siamo, Kalidou Koulibaly è pronto a dire addio al Napoli. Il centrale senegalese a breve sarà un nuovo giocatore del Chelsea: accordo trovato tra le parti, con il club di De Laurentiis che intascherà circa 40 milioni di euro per il difensore in scadenza nel 2023.

Dell'operazione Koulibaly-Chelsea ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha rivelato alcuni retroscena su come De Laurentiis e l'agente Ramadani abbiano portato avanti la trattativa in queste ore:

Ma Kalidou è anche un giocatore in pectore del Chelsea: De Laurentiis e Fali Ramadani, nella doppia versione di manager di KK e intermediario del club inglese, hanno definito l'affare in occasione di un articolato incontro andato in scena a Roma tra ieri e lunedì, in collegamento costante con Londra: i Blues verseranno 40 milioni di euro e il giocatore, invece, guadagnerà più o meno 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. L'ufficialità è dietro l'angolo, questione di ore, e ovviamente Kouly non metterà piede a Dimaro: non arriverà oggi e neanche domani. Volerà in Inghilterra.