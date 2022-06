Repubblica - Koulibaly ha solo il Barcellona in testa, rinnovo col Napoli mai preso in considerazione

Koulibaly-Barcellona, secondo l'edizione odierna di Repubblica la squadra blaugrana è una vera e propria ossessione per il centrale senegalese. Mai presa in considerazione l'ipotesi rinnovo con il Napoli. Ecco quanto riportato:

Koulibaly in campo col Napoli

Koulibaly-Barcellona, pensiero fisso

"Il fuoriclasse del Napoli ha un pensiero fisso che si chiama Barcellona: «Al momento non so niente al riguardo», così ha tagliato corto la scorsa settimana dopo gli impegni con il Senegal. Il “ Comandante” adesso è già tornato in Francia ed è in contatto con il suo procuratore, Fali Ramadani, per valutare cosa accadrà".



"Il rinnovo di contratto col Napoli a cifre più basse rispetto a quelle attuali (ha ancora un anno a 6,5 milioni di euro) non è stato proprio preso in considerazione. La voglia di cimentarsi in una big – un desiderio che Koulibaly culla ormai da qualche anno – c’è e il Barcellona sarebbe la sua sfida preferita".