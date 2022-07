Koulibaly arriva giovedì a Dimaro! Spalletti lo vuole a tutti i costi, De Laurentiis alza l'offerta

Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Dopo l'incontro di ieri tra il suo procuratore e la dirigenza della Juventus, tutti si chiedono se il difensore del Napoli - designato ad essere il nuovo capitano dopo l'addio di Insigne - resterà in azzurro oppure sceglierà di andar via. Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sottolineando la volontà di Spalletti di trattenere il calciatore ancora per un altro anno.

Ultime notizie. Secondo il CdM, l'arrivo di Kalidou Koulibaly nel ritiro del Napoli a Dimaro è previsto per la settimana prossima, probabilmente giovedì. Domenica, invece, sarà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a raggiungere la squadra in Val di Sole. Potrebbe essere dunque l'occasione per un nuovo approccio alla trattativa di rinnovo contrattuale.

Rinnovo Koulibaly

L'offerta attuale del Napoli per Koulibaly è di un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus, fino a 4,5 milioni di euro totali. Dopo le avances della Juventus, però, De Laurentiis ha in mente di alzare l'offerta a 5 milioni di euro più 1 milione di euro in bonus, per un totale di 6 milioni. Tutto per accontentare Spalletti che - secondo il Corriere del Mezzogiorno - "considera la permanenza di Kalidou condizione indispensabile per andare avanti con una squadra competitiva che dovrà disputare anche la Champions League, si è dichiarato pronto ad incatenarsi per lui".

Nei giorni scorsi Ramadani, agente di Koulibaly, ha incontrato Cherubini e Tognazzi della Juventus. Il difensore senegalese piace anche a Barcellona e Chelsea (che deve sostituire Rudiger): "non sono giunte ancora offerte concrete", però, e "il caso Koulibaly potrebbe entrare nel vivo la prossima settimana. Si attende la proposta di De Laurentiis, poi sarà Kalidou a dover scegliere tra il fascino del contratto da strappare altrove magari fra un anno a parametro zero e il Napoli con lo status del leader assoluto".