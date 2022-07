Bivio Koulibaly, incontro agente-De Laurentiis a Dimaro: filtra l'ipotesi più concreta sul futuro

Calciomercato Napoli. In casa partenopea continua a tenere banco la situazione legata a Koulibaly: il centrale azzurro è in scadenza nel 2023 ed il rinnovo è ancora lontano, così De Laurentiis ha fissato un prezzo di 40 milioni per cederlo già questa estate. Spalletti farebbe carte false per il futuro capitano azzurro, ma il pressing delle big d'Europa resta un pericolo (ci sono Chelsea, Juventus, Barcellona e Psg).

Koulibaly tornerà a breve dalle vacanze ed il suo futuro protrebbe avere una svolta: l'incontro con De Laurentiis è dietro l'angolo e si proverà a sbloccare la questione rinnovo. Ecco quanto scritto da Il Mattino:

In settimana il centrale tornerà dalle vacanze per unirsi al gruppo e partire per il ritiro in Trentino. Sarà questa l'occasione definitiva per trovare la quadra con il Napoli e definire qualcosa su suo futuro. Il contratto con il club ha una data di scadenza (luglio 2023) e al momento l'ipotesi più concreta è che possa rimanere fino alla conclusione dell'accordo per poi liberarsi a zero. Questo se tra il club e il giocatore non si riuscirà a trovare la soluzione giusta per accontentare tutte le parti.

Il potentissimo agente del senegalese - Fali Ramandani - si incontrerà con De Laurentiis (verosimilmente già a Dimaro) per provare a capire i margini della trattativa e definire i dettagli del rinnovo o dell'addio.