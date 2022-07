Koulibaly e Ramadani in arrivo a Dimaro, Gazzetta: domani il vertice verità con De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Ore calde per Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è atteso nelle prossime ore a Dimaro, dove incontrerà il presidente De Laurentiis nei prossimi giorni. Il senegalese sta riflettendo sull'offerta di rinnovo da 6 milioni a stagione, ma è conteso anche dai maggiori club europei.

Questa settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Koulibaly, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

In serata il difensore senegalese dovrebbe rientrare dall’Africa e raggiungere il ritiro. Col condizionale che rimane d’obbligo visto i problemi di spostamenti aerei internazionali di questo periodo. In ogni caso non sarà oggi stesso l’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis che invece a Dimaro dovrebbe arrivare domani. E in settimana in Val di Sole potrebbe arrivare anche il potente agente del senegalese, il macedone Fali Ramadani, il quale potrebbe portare anche un’offerta dal Chelsea per il difensore. A quel punto il summit diventerebbe risolutivo per il futuro del giocatore e anche della squadra azzurra, con Spalletti.