KO Napoli al Maradona, arriva la richiesta della Curva B per la gara con l'Inter

Il Napoli ha perso, allo stadio Diego Armando Maradona, le ultime due amichevoli con Villarreal e Lille.

Ultras Curva B

La richiesta della Curva B

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, la curva B chiedeva undici leoni a Milano, lo stesso De Laurentiis, accigliato per la sconfitta, negli spogliatoi ha fatto gli auguri alla squadra, caricandola per il 2023 dichiarandosi convinto che contro Inter e Juventus ci saranno prestazioni d’alto spessore. Tutti a cena insieme anche per dimenticare le due sconfitte consecutive in amichevole, i sette gol subiti al Maradona, con la consapevolezza che dal 4 gennaio l’atteggiamento sarà diverso ritrovando l’intensità.

