Ko Hysaj, Tuttosport: i tempi di recupero prevedono il ritorno in campo tra un mese! Ecco chi lo sostituirà

Notizie calcio Napoli - Il terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj, sostituito per infortunio nel finale di Cagliari-Napoli, si è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Quanto resterà fuori? Tuttosport, nell'edizione odierna, prova a fare il punto della situazione.

"Per l’albanese i tempi di recupero saranno più lunghi di quanto sperato. La distrazione (e non distorsione) al legamento collaterale del ginocchio destro, lo costringerà a fare terapie (senza allenarsi) per due settimane e ritornerà a giocare tra un mesetto. Il suo posto sarà restituito a Mario Rui"