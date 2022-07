Kim-Napoli, retroscena Repubblica: traguardo vicino, ecco a quando risalgono i primi contatti

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto. Il primo nome della lista è Kim Min-Jae, conteso anche dal Rennes, centrale coreano che il club di De Laurentiis sta trattando con insistenza con il Fenerbahce.

Di Kim e della trattativa tra il Napoli, il Fenerbahce e l'entourage del difensore ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, che ha svelato un retroscena:

Non può dunque stupire che risalgano a quasi due mesi fa i primi contatti con l’altro difensore Kim, col club azzurro ( in netto vantaggio) quasi beffato dal blitz del Rennes per il coreano. Poi De Laurentiis s’è dato una mossa e ora i giochi si sono riaperti, con la trattativa che potrebbe andare seppur faticosamente in porto. Ma il club non conosce un altro modo di operare sul mercato.