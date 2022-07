Kim-Napoli, Gazzetta rivela: Giuntoli lo seguiva già da un anno

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport rivela un particolare retroscena sull'interesse del Napoli nei confronti del difensore coreano Kim Min jae.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il Napoli segue da oltre un anno i progressi del centrale sudcoreano ma fin quando non ha avuto la certezza della partenza di Kalidou Koulibaly, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non si è potuto muovere. E così da mercoledì ha dovuto rimontare perché il Rennes allenato da Bruno Genesio - che aveva fatto crescere Kim a Pechino, nel Guoan - sembrava aver chiuso l’operazione. Ma lo stesso club francese nel fine settimana ha capito che quell’affare che ritenevano concluso non era tale".