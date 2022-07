Kim-Napoli, Gazzetta: così gli azzurri hanno convinto il coreano a non andare al Rennes

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport racconta come il Napoli sia riuscito a convincere il difensore Kim Min jae a trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti anzichè andare al Rennes da Genesio.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il Napoli ha parlato con il giocatore e i suoi agenti e il gigante coreano si è convinto a venire in Italia, allettato dal poter giocare la Champions. Il resto lo ha fatto l’offerta di un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti più bonus del club azzurro, che in questo caso come in tutti gli altri acquisti (da Kvaratskhelia a Olivera, da Ostigard al riscattato Anguissa) potrà sfruttare il cosiddetto “decreto crescita” che consente un notevole abbattimento di tasse su chi arriva dall’estero e dunque un contenimento del monte ingaggi"