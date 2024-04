Calciomercato Napoli, non solo Kim: Manna studia altri 3 profili per la difesa

Ci sarà una vera e propria rivoluzione in difesa per il Napoli. Quest'anno il reparto non ha dato alcun tipo di garanzia mostrandosi vulnerabile come non mai in tutti i suoi interpreti. La volontà del club è quella di intervenire in maniera forte nel pacchetto centrale difensivo dove nessuno tra Rrahmani, Natan, Ostigard e Juan Jesus ha mai convinto in questa stagione.

Rifondazione Napoli in difesa

Calciomercato Napoli - Come si legge su Il Mattino, oltre alla pazza idea relativa ad un possibile ritorno in azzurro di Min-jae Kim, il Napoli sta vagliando anche altri nomi in quel settore di campo. Tra questoi c'è sicuramente Davinson Sanchez del Galatasaray che piace da diverso tempo allo scouting partenopeo. Nella lista figura sempre Nehuen Perez dell'Udinese e soprattutto lo slovacco Hancko che il Feyenoord valuta 30 milioni.