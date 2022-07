Kim-Napoli, Il Mattino: oggi nuovo colloquio De Laurentiis-Fenerbahce, ultimatum al giocatore

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto. Il primo nome della lista è Kim Min-Jae, che è però molto vicino al Rennes, nonostante De Laurentiis sia pronto ad un ultimo assalto con il Fenerbahce.

Di Kim Min-Jae ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino, svelando la strategia del Napoli nelle prossime ore:

De Laurentiis e Giuntoli non vogliono perdere troppo tempo ancora con Kim Min-jae: se il sudcoreano ha fretta, può anche andare al Rennes. Il Fenerbahce ha appuntamento in queste ore con il Napoli che continua a mantenere la propria posizione: non vuole versare i 20 milioni della clausola.