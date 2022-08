Kepa priorità Napoli, CorSport: Giuntoli a lavoro con il Chelsea per ultimi bonus, ecco cosa manca

Calciomercato Napoli. Kepa si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere del Chelsea è chiuso nel club di Tuchel e vorrebbe una nuova avventura, con il Napoli in pole position per acquistarlo.

L'operazione Napoli-Kepa prosegue spedita verso la chiusura, ma manca ancora qualche tassello prima ritenere la trattativa completata. Ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport:

Il direttore sportivo Giuntoli stia lavorando con il Chelsea per mettere a posto tutti gli aspetti di una trattativa piuttosto complessa dal punto di vista economico: a cominciare dal pagamento dell'ingaggio del basco che, come dicono in Inghilterra, vale 190mila sterline alla settimana e dunque quasi 227mila euro. Per un totale di 9 milioni a stagione: il settantacinque percento dovrebbe essere di competenza dei Blues, mentre il venticinque percento di colore azzurro. Al vaglio anche una serie di bonus richiesti dagli inglesi a corredo del prestito, passaggi ulteriori di un affare decisamente articolato, ma l'obiettivo è chiaro: chiudere al più presto.