"Kalidou preferisce aspettare", la reazione di Koulibaly all'offerta Juve: il retroscena

Kalidou Koulibaly non è convinto dell'offerta della Juventus. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive i motivi per i quali il difensore del Napoli ha preso tempo davanti alla proposta dei bianconeri.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"«Kalidou preferisce aspettare», era il ritornello ripetuto nelle scorse settimane dal suo entourage. Così il meeting con Ramadani è servito a spazzare via tutti i dubbi e anche a condire il corteggiamento con un’offerta economica rilevante: un triennale da 6 milioni netti più bonus facili. Per una questione di fedeltà Kalidou ha preso tempo con i bianconeri, sperando che si facessero avanti le altre grandi potenze del calcio europeo.

Ma fino a questo momento così non è stato. Ecco perché a Torino hanno alzato il tiro, sperando di chiudere la partita in tempi brevi. Non è detto, però, che l’incontro di ieri sera possa essere risolutivo, visto che l’agente dovrà comunque relazionare al suo assistito. Sarà inevitabile una pausa di riflessione per il senegalese, ma è altrettanto chiaro che alla Continassa non concederanno molto tempo"