Kaladze: "Quando era al Napoli parlai con Gattuso di Kvara, già lo stavano seguendo!"

Kakha Kaladze, ex difensore del Milan e leggenda della Georgia, ha parlato ai microfoni di Repubblica soffermandosi anche sull'argomento Kvaratskhelia:



Kvaratskhelia ha vinto lo scudetto con il Napoli: sarà protagonista agli Europei? È da Pallone d’oro? "Kvaratskhelia è il leader della nostra squadra. Ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ma ci sono altri giovani di valore: come Mamardashvili, portiere di livello super, o i talentuosi Sigua e Kiteishvili, che giocano in Svizzera e Austria. Sempre più big saranno interessate ai giocatori georgiani".

È vero che segnalò lei per la prima volta Kvaratskhelia al suo ex compagno Gattuso? "Il Napoli era su Kvara quando giocava in Russia. Ebbi all’epoca una conversazione telefonica con il direttore generale azzurro, oltre che con Gattuso. Mi chiesero che tipo di giocatore fosse e io confermai che era forte. Poi l’hanno preso e sono contento che da voi si sia fatto valere. La Serie A fa crescere, userò le mie conoscenze per aiutare i giocatori georgiani a mostrare il loro potenziale".