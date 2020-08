Juventus-Sarri esonero possibile! TuttoSport: "E' più fuori che dentro! Tre nomi in lizza, un sogno e un rischio"

"Maurizio Sarri è più fuori che dentro il progetto della prossima stagione. E l'effetto della partita di ieri sera è una spintarella, sull'orlo della Juventus ci è finito nel corso dei mesi, degli equivoci tattici, dei ripetuti inciampi, fors'anche di una statistica impressionante nelle sue proporzioni: la sua Juventus ha incassato 54 gol in 52 partite. La riflessione complessiva sulla stagione, cui fa riferimento Fabio Paratici, potrebbe anche ribaltare la condizione del tecnico di Figline, ma in questo momento ha poche possibilità di essere confermato. E da ieri sera è più di una sensazione". A scriverlo è l'edizione odierna di TuttoSport che si sbilancia facendo anche i nomi dei possibili sostituti dell'ex allenatore della S.s.c. Napoli

Girano nomi, ipotesi, suggestioni, ma nessuno è retto da un riscontro oggettivo. I nomi tuttavia sono Simone Inzaghi (che deve però liberarsi dalla Lazio) e Roberto Mancini (che ha lo stesso problema con la Nazionale che affronterà Europeo e Mondiale nel giro di 18 mesi), ma il sogno resta Zinedine Zidane, eliminato ieri a da Guardiola e, pure lui, non facile da strappare al Real (anche se ieri ha ribadito sibillino: «i conti li faremo a fine stagione»). Oppure, la soluzione, clamorosa e coraggiosa, è Andrea Pirlo, presentato direttamente da Andrea Agnelli, per una questione di amicizia, di stima e chissà. Sarebbe lo Zidane fatto in casa, l'uomo a cui affidare un progetto nuovo, magari fondato su un nutrito gruppo di giovani. E' un'idea che affascina, forse solo un'idea. Da oggi inizierà un periodo intenso per la Juventus, intesa come gruppo dirigente, lo ha ribadito ieri sera il presidente Agnelli.