Juventus-Napoli vietata ai residenti in Campania? Tuttosport: sospensione tardiva, c'è un rischio per i tifosi azzurri

Notizie Napoli calcio. Nonostante l'acquisto regolare del biglietto per il settore ospiti, migliaia di tifosi del Napoli rischiano di restare fuori lo Stadium in occasione della gara contro a Juventus. A poco più di 24h dalla sfida si attende la decisione del Casms che sembra orientato a chiudere il settore ospiti dopo i fatti di Cagliari.

Ecco quanto riportato da Tuttosport:

I duemilatrecento tifosi del Napoli, attesi domani nel settore ospiti per sostenere la squadra di Antonio Conte, potrebbero restare fuori dall’Allianz Stadium. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha rinviato al Casms, che si pronuncerà soltanto stamattina, a meno di 48 ore dalla partita, la valutazione sulle misure di sicurezza da adottate in occasione della supersfida tra Juventus e Napoli. La priorità è preservare la sicurezza dei tifosi e l’ordine pubblico.

La sospensione della vendita dei biglietti, decisa contestualmente dall’Osservatorio, risulta tardiva perché la Juventus ha già messo on line i biglietti del settore ospite da alcune settimane e tutti i tagliandi sono stati acquistati nel giro di poche ore. Resta l’incertezza per i tifosi napoletani che hanno già programmato la trasferta a Torino: rischiano di doversi vedere la partita in qualche bar e non poter così sostenere dal vivo Lukaku e compagni.