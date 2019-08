Juventus-Napoli, Sarri non sarà in panchina: ecco dove seguirà il big match

Notizie Calcio Napoli - Juventus-Napoli, Maurizio Sarri non sarà in panchina a causa della polmonite ancora da smaltire. Come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, il tecnico ha deciso di obbedire ai medici e non sarà a bordocampo per il big match della 2a giornata. Sarà comunque all'Allianz Stadium, verosimilmente in ufficio e non in tribuna, per far sentire la propria presenza alla squadra prima della partita e nell’intervallo. Si tratta in ogni caso di un passo avanti consistente rispetto a Parma, dove era in collegamento telefonico con il suo staff.