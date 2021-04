Juventus-Napoli, Osimhen titolare nel tridente! CdM: Mertens arma a gara in corso

Napoli Calcio - Ci sarà anche Dries Mertens per Juventus-Napoli di stasera, ma l'attaccante belga sarà l'arma a sorpresa di Gennaro Gattuso da schierare a gara in corso come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Mertens è tornato ed il Napoli sembra avere un altro passo. La sua presenza ha dato una marcia in più agli azzurri che sembrano comunque aver trovato un punto di riferimento nell’attaccante belga e che soprattutto si completa con il tridente d’attacco composto da Insigne e Osimhen e con il supporto di Politano.