Juventus-Napoli, le probabili scelte di Pirlo: ipotesi cambio posizione per Cuadrado, spazio a Chiesa e panchina per Dybala

Ultime calcio - Alla Juve mancheranno Bernardeschi e Bonucci positivi al Covid-19 (Demiral si è intanto negativizzato). In porta ci sarà Szczesny «perché - spiega il tecnico bianconero - dopo una brutta prestazione si ha voglia di riscatto. Ci sarà lui, è giusto che faccia vedere il suo valore».

Come riporta Il Mattino:

"In attacco la coppia formata da Ronaldo, il capocannoniere della serie A con 23 gol, e da Morata che in campionato di gol ne ha segnati 7. Torna Dybala che comincia dalla panchina e potrebbe giocare uno spezzone di partita: l'argentino è pronto al rientro dopo il lungo stop per infortunio e l'esclusione dal derby per avere violato le norme anti-Covid. E sarà in panchina anche Kulusevski, mentre è confermatissimo dal primo minuto Chiesa. Dall'inizio a centrocampo dovrebbero esserci anche McKennie e Arthur, gli altri due bianconeri esclusi da Pirlo nel derby contro il Torino per aver violato le norme anti-Covid. Uno dei dubbi riguarda la posizione di Cuadrado che dovrebbe giocare terzino destro con Danilo a sinistra, se invece il colombiano venisse avanzato da esterno destro uscirebbe McKennie, Danilo farebbe il terzino destro e Alex Sandro quello sinistro".