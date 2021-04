Juventus-Napoli, le probabili scelte di Gattuso: Mertens centravanti e Rrahmani in difesa, c'è il dubbio tra i pali

Napoli Calcio - Gattuso ritrova Koulibaly e Demme, due pilastri del suo Napoli: il difensore senegalese è il leader del reparto arretrato, il tedesco l'uomo chiave del centrocampo capace di dare equilibrio e di proteggere la linea a quattro difensiva.

Come riporta Il Mattino:

"In porta ballottaggio Meret-Ospina, il dubbio principale di questa vigilia di Gattuso. Il colombiano ieri è stato sottoposto a controllo, come previsto, alla clinica Pineta Grande con il dottore Domenico Falco e poi ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo azzurro ieri mattina a Castel Volturno: martedì della scorsa settimana aveva subito in allenamento un'infrazione al quarto dito della mano sinistra. Un altro dubbio riguarda il difensore centrale da affiancare a Koulibaly: il favorito è Rrahmani tornato disponibile contro il Crotone dopo l'infortunio muscolare subìto alla vigilia della sfida contro il Milan al Meazza. Dovrebbe spuntarla lui su Manolas e Maksimovic. A destra conferma per Di Lorenzo, a sinistra ci sarà Hysaj. A centrocampo sarà Fabian Ruiz a fare coppia con Demme con Zielinski che torna nella posizione di trequartista. E torna dal primo minuto Lozano capace con la sua velocità di creare la superiorità numerica sulla fascia. Dall'altro lato Insigne e centravanti Mertens".