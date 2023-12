Juventus-Napoli, Il Mattino - Zielinski dal 1'! Non è da escludere Zanoli titolare: i dettagli

Ultime notizie Serie A - Giornata di vigilia per Juventus-Napoli e rifinitura a Castel Volturno per gli uomini di Walter Mazzarri. L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli racconta le ultime sulla formazione anti-Juve:

"Zielinski, che ha smaltito la botta patita a Madrid contro il Real, anche ieri si è allenato regolarmente con il gruppo. Il polacco sarà regolarmente in campo domani sera contro la Juventus a Torino nell'anticipo della 15esima di A. Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo ed ha soltanto un dubbio da sciogliere ancora in difesa riguardo il ruolo del terzino sinistro. Con Olivera e Mario Rui ancora fermi ai box bisogna decidere se adattare nuovamente Natan oppure Juan Jesus in quella posizione. Buone notizie sul fronte opposto, invece. Di Lorenzo ieri si è allenato regolarmente con i compagni ed anche Zanoli ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo. Non è da escludere anche l'ipotesi di impiegare entrambi con il capitano dirottato a sinistra".