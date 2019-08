Juventus-Napoli, i tifosi bianconeri protestano contro il caro prezzi: ecco quanto costa guardare la partita per un tifoso di Torino

Polemiche per Juventus-Napoli: discriminazione territoriale, razzismo e che più ne ha più ne metta. La limitazione alla vendita libera imposta dal club bianconero ha fatto scatenare il web ed il mondo delle istituzioni e della politica. Anche attori napoletani e tifosi illustri della Juventus nati a Napoli hanno fatto sentire la propria voce, protestando contro il becero provvedimento del club di Andrea Agnelli. Ad insorgere, però, anche i tifosi bianconeri: ancora una volta, nel mirino, il caro prezzi. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ma non solo i napoletani, anche gli juventini purosangue, i residenti a Torino o quelli calabresi, siciliani, veneti o lombardi hanno da ridire su questa partita. Per assistere al match più atteso della stagione, i tifosi bianconeri dovranno spendere 67 euro per un tagliando di Tribuna Nord o di Tribuna Sud. Anche se con Juventus-Ajax un tagliando di curva arrivò a costare 75 euro. Per un posto in tribuna, invece i costi variano dai 135 ai 220 euro".