Juventus-Napoli, CorSport: De Ligt-Rugani dal 1', rientrano Dybala e Chiesa

È l’ora del nuovo leader. Danilo è ai box da novembre, capitan Chiellini è bloccato dal Covid, e ora anche Bonucci si è dovuto fermare per una noia muscolare. Tocca a De Ligt, quindi, prendere il timone della difesa della Juve contro il Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Danilo non potrà essere a disposizione prima di metà gennaio, per Chiellini bisognerà attendere la negativizzazione dal virus, mentre Bonucci preoccupa. Leo salterà il Napoli, Arthur e Pinsoglio sono indisponibili a causa del contagio mentre Pellegrini e Kaio Jorge sono alle prese con l’influenza. La coppia centrale davanti a Szczesny sarà tutta nuova: De Ligt-Rugani, difesa completata da Alex Sandro e uno tra Cuadrado e De Sciglio. La buona notizia per Allegri è il rientro di Dybala e Chiesa, verosimilmente titolari con Bernardeschi in una linea di trequartisti alle spalle di Alvaro o Kean in caso di 4-2-3-1. Con il 4-3-3 tridente composto da Dybala (o Chiesa), Morata (o Kean) e Bernardeschi, con un centrocampista in più accanto a Locatelli tra Bentancur, Rabiot e McKennie"