Juventus-Napoli, CdM: rivoluzione in difesa, gioca Rrahmani con Koulibaly! Out Manolas e Maksimovic

Napoli Calcio - "Rivoluzione in difesa", è così che titola il Corriere del Mezzogiorno in vista di Juventus-Napoli di questa sera. Secondo quanto infatti riferisce il quotidiano, Gennaro Gattuso avrebbe ormai deciso per una mossa piuttosto forte: ovvero fuori Kostas Manolas per la trasferta di Torino, dentro Amir Rrahmani.

Formazioni Juventus-Napoli, tocca a Rrhamani

Ecco quanto si legge sul giornale: