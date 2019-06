Juve U-23, Gazzetta: "Il nuovo allenatore potrebbe essere Pecchia"

Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Fabio Pecchia il nuovo allenatore della Juve Under 23: "La Juve ha scelto da qualche settimana di non continuare con i due tecnici della scorsa stagione, Mauro Zironelli per l’U23 e Francesco Baldini per la Primavera. Francesco Pedone, allenatore dell’U17, invece avrà ancora una panchina: può passare in Primavera, già allenata alla Samp, oppure restare nella categoria di questo 2018-19. L’Under 23 invece, dopo una stagione difficile con un allenatore emergente come Zironelli, dovrebbe puntare su un tecnico con più esperienza. Uno dei candidati è Fabio Pecchia, ora impegnato in Giappone, che ha già lavorato con Filippo Fusco, dirigente bianconero, quando allenava il Verona"