Juve-Sarri, Gazzetta: ha 400 milioni seduti in panchina, de Ligt e Dybala verso una nuova esclusione contro il Napoli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prevede un'altra possibile panchina per de LIgt e Dybala contro il Napoli: "Più che una panchina sembra una miniera d’oro. Tra i 12 bianconeri che sabato si sono accomodati a bordo campo al Tardini si poteva trovare un po’ di tutto: campioni del mondo (Buffon), vincitori di Champions (Mandzukic), difensori costosissimi (De Ligt), numeri 10 per cui in Inghilterra erano pronti a fare follie (Dybala). I quattro giocatori citati nella prima di campionato non hanno giocato neanche un minuto, il che la dice lunga sulla sovrabbondanza della Signora. Escludendo Buffon, tornato per fare il secondo, vedere gli altri incollati allo scanno fa un certo effetto. Facendo un rapido calcolo, possiamo dire che Giovanni Martusciello, sostituto di Maurizio Sarri, aveva alle sue spalle una batteria dal valore di oltre 400 milioni. Un bel patrimonio, ma da gestire con cura".